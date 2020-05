SABATO ANCHE IL SANTUARIO PARTECIPERA’ AL SANTO ROSARIO GUIDATO DAL PAPA

Rep: Sabato 30 Maggio 2020, alle ore 17.30, il Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa si unirà – insieme a tutti i Santuari del Mondo – alla preghiera del Santo Rosario guidata da Papa Francesco, per chiedere alla Vergine aiuto e soccorso nella pandemia.

“Anche il nostro Santuario di Siracusa – comunica il Rettore don Aurelio Russo – si collegherà a questo evento, che sarà trasmesso in mondovisione dalla Grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani, aderendo all’iniziativa promossa dal “Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione”, per chiedere alla Madonna – insieme al Papa – di custodire ogni lacrima dei figli di Dio e far firoire la speranza”.

La preghiera sarà trasmessa in mondovisione e sarà visibile in diretta streaming sul portale ufficiale www.vaticanews.va, sui profili social Vaticani (su Facebook e YouTube), sul profilo Facebook del “Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione” (PCPNE it) e sulla pagina Facebook della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime (@madonnadellelacrime.it).

Saranno affidate alla consolazione della Madonna, Vergine delle Lacrime, le suppliche di tutti colori che si uniranno alla preghiera del Santo Rosario per chiedere aiuto e protezione nella pandemia.