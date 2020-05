ROSSANA CANNATA: RITORNI L’ILLUMINAZIONE IN 4 SVINCOLI AUTOSTRADALI

Rep: “Sicurezza in primo piano negli svincoli autostradali di Cassibile, Avola, Noto e Rosolini”. Così Rossana Cannata, deputato regionale di Fratelli d’Italia, che spiega: “Come avevo annunciato lo scorso febbraio, sono stati avviati i lavori per ripristinare l’illuminazione nelle 4 uscite autostradali in questione. Da ieri sera è tornata la luce nel piazzale di Avola, terminati i lavori anche nello svincolo di Rosolini, mentre in quelli di Cassibile e di Noto si sta procedendo con gli interventi di sostituzione sui cavidotti”.

La componente della commissione regionale Attività produttive aggiunge: “I lavori nel frattempo continuano e prevedono anche il ripristino sui semafori e l’illuminazione delle corsie in entrata e in uscita dai caselli. Ma intanto il Cas, di concerto con l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, ha voluto avviare questi interventi in emergenza per dare una prima risposta al territorio. Sulla problematica avevo presentato anche un’interrogazione parlamentare, in cui si invocava il necessario ripristino per garantire maggiore sicurezza per gli automobilisti, messa a rischio dalla mancata illuminazione causata dai furti di rame”.