ROSSANA CANNATA: A LUGLIO SARA’ INAUGURATO LO SVINCOLO DI ROSOLINI DELLA SIRACUSA-GELA

Rep: L’on. Rossana Cannata, deputato regionale di Fratelli d’Italia, stamattina ha partecipato a un appuntamento strategico per la viabilità siracusana alla presenza del presidente della Regione, Nello Musumeci, e dell’assessore regionale delle Infrastrutture, Marco Falcone.

“Quella di oggi è stata una giornata importante – spiega la componente della commissione Attività produttive – per riscontrare sulla Sp 19 il regolare transito sulla bretella e sul tratto che permette di raggiungere Noto, Pachino e Portopalo in tempi ancora più brevi, ma soprattutto per rivolgere massima attenzione sull’opera Siracusa-Gela”.

Ed infatti, “nel corso del sopralluogo sul cantiere della Siracusa-Gela, nel tratto autostradale Rosolini- Ispica – spiega la vicepresidente della Commissione Antimafia – è stato possibile avere contezza dell’avanzamento dei lavori tenendo conto del rallentamento del cronoprogramma subito a causa del lockdown. A luglio si prevede l’apertura dello svincolo di Rosolini e successivamente, tra settembre e ottobre, la fruizione pubblica di circa 10 km del tratto autostradale fino allo svincolo di Ispica, per poi il cantiere proseguire fino a Modica”.

L’on. Rossana Cannata conclude: “Ancora una volta grande attenzione per il territorio siracusano e la sua viabilità con la partecipazione oggi anche del presidente sullo stato di ripresa e avanzamento dei lavori sulla Siracusa Gela, uno dei cantieri più grandi del Sud Italia. Una infrastruttura strategica per la provincia, su cui ho puntato l’attenzione sin dal mio insediamento, in termini non solo di agevole collegamento viario ma di indotto economico e sviluppo turistico che questa rete viaria porta al nostro territorio”.