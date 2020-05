ROBERTO CAFISO: BASTA LA CACCIA MEDIATICA ALL’ASP. I NOSTRI PROFESSIONISTI NON HANNO NULLA DA INVIDIARE A NESSUNO

La caccia mediatica all’Asp Siracusa non può dare frutti in queste sedi. Esaspera gli animi dei lavoratori e riconduce tutti a livelli di mediocrità. A chi giova? Alla sanità e a chi esercita una professione sanitaria no.

Faccio un esempio. Giorni fa è uscito fuori un comunicato stampa asp dove si diceva che i bambini autistici del centro diagnosi precoce ( 0-6 anni ) e le loro famiglie stanno fruendo di un sistema web per connettersi col servizio di Npia perché gli operatori non intendono abbandonare i piccoli e i loro genitori. A caldo la notizia è stata bollata come falsa con altre considerazioni di famiglie di soggetti adulti che lamentavano altro… abbiamo dovuto far chiarezza perché l’idea che si sta strutturando nella gente è che l’asp non fa e se dice di fare è una bugia. Vi pare utile?

Non è il solo caso.

I danni collaterali di queste campagne mediatiche infinite è quello di allontanare la gente dai propri professionisti che per lo più – vi prego di credermi- non hanno nulla da invidiare ad altre realtà che hanno la nomea e vivono di fasti desueti e senza alcuna reale evidenza scientifica. Sparare sul pianista è uno sport di chi non ha interesse a discriminare. Deve sparare col mitra con raffiche . Alcuni come me dicono basta a questo scempio e si affidano ai magistrati. Faranno loro giustizia. Comunque.

Roberto Cafiso

