PRESENTE IL SINDACO GIANNI VENERDI’ LA “GUGLIA DI MARCELLO” SI CANDIDERA’ A “I LUOGHI DEL CUORE”

Rep: Si terrà venerdì 22 maggio alle h 11.00, presso il Palazzo Comunale di Priolo Gargallo e sulla pagina Facebook RiservaSalinediPriolo la conferenza stampa di presentazione della candidatura del monumento ellenistico “Guglia di Marcello e Sentiero Natura Saline di Priolo” a “I Luoghi del Cuore” evento promosso dal Fai e giunto alla sua decima edizione. La candidatura, nata da un gruppo di associazioni locali e che ha visto il coinvolgimento della Lipu, in qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale Saline di Priolo e del Comune di Priolo Gargallo, si propone di dare il giusto riconoscimento ad uno dei luoghi archeologici più misteriosi, affascinanti e meno conosciuti del territorio priolese. Il comitato, presieduto dall’Avv. Filippo Gargallo, vuole anche dare il proprio contributo per la rinascita di uno dei sentieri più suggestivi dell’area protetta, il “Viale delle Tamerici”, andato completamente distrutto nell’incendio dello scorso 10 luglio 2019 e che era l’unica via di collegamento per visitare il monumento ellenistico.

Così, alla presenza del Sindaco di Priolo On. Pippo Gianni, del Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Biamonte, del Capo Delegazione FAI della provincia di Siracusa Sergio Cilea, del Presidente del Comitato Filippo Gargallo e con i rappresentanti delle associazioni che formano il comitato sarà presentato il progetto di candidatura.



