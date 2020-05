POLIZIOTTI E POLIZIOTTE DEL SIULP DONANO BENI PER BAMBINI

Rep: Ai bambini dobbiamo riservare le migliori cure, le migliori attenzioni, dobbiamo trasmettere, loro, le più belle sensazioni ed affetto. Con queste parole esordisce il Presidente della Consulta Civica di Siracusa Damiano De Simone, che ieri ha ricevuto in dono da parte dei Poliziotti e le Poliziotte del S.I.U.L.P. rappresentati dal Segretario Provinciale Tommaso Bellavia, un grosso quantitativo di beni per bambini. Un assortimento composto da omogeneizzati, pannolini, latte, pastina, prodotti per l’igiene – commenta Damiano De Simone – che in questo particolare momento storico caratterizzato dalla pandemia, rappresentano il buon cure di Uomini e Donne in divisa, oggi più che mai, vicini ai cittadini, ed in particolar modo alle famiglie bisognose. Un gesto che si aggiunge ad un altro grosso quantitativo di prodotti alimentari donato nelle scorse settimane sempre dal S.I.U.L.P. alla Consulta Civica di Siracusa che a sua volta ha provveduto a destinare alle famiglie in stato di necessità. Ancora grazie a nome della Giunta Civica di Siracusa e delle famiglie bisognose che riceveranno – conclude Damiano De Simone.

Share and Enjoy !