PER LA CISL L’EMERGENZA COVID E’ FINITA E POLEMIZZA SU ALCUNE SCELTE AL PRONTO SOCCORSO DELL’UMBERTO I°

Rep: “Si svuota il reparto Covid, ma restano le criticità al Pronto Soccorso pulito dell’Umberto I che, di rimando, ricadono anche sull’offerta sanitaria di alcuni reparti. Due errori in uno: sopperire alla mancanza di personale con medici non specializzati in medicina di urgenza e privare alcune Unità di professionalità necessarie alla cure di altre patologie.” Così, il segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, e il segretario generale della Cisl Medici territoriale, Vincenzo Romano, intervengono su quanto sta accadendo all’Ospedale Umberto I di Siracusa e, nello specifico, al pronto soccorso no-Covid allestito negli spazi dell’ex Oncologia. “La Cisl Medici, sia in incontro sia con lettere, ha posto più volte il problema alle Direzioni aziendale e di presidio – affermano Carasi e Romano – Dopo le disposizioni di servizio del 6 aprile scorso, questo sindacato ha chiesto di rimodulare queste decisioni che, comprendiamo benissimo, sono anche figlie dell’emergenza sanitaria in atto. Il problema è stato riproposto nell’incontro del 13 maggio e affidato ad un atto formale di rimostranza il 18 maggio. A distanza di due settimane nessuna risposta è arrivata dall’ASP.

Insomma, per la Cisl l’emergenza Covid è finita e quindi polemizza sullo spostamento di alcuni medici non specializzati nell’emergenza del pronto soccorso. Speriamo che il sindacato sul Covid abbia ragione anche se è forte l’impressione che quello della Cisl sia un intervento poco tempestivo, oggettivamente inopportuno insomma. Un intervento scritto in sindacalese e a favore di pochi mentre l’emergenza Covid non ci pare proprio che sia conclusa. Un messaggio per motivi imprecisati ai vertici Asp?