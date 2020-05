PEPPE GERMANO: SE QUESTI GRILLINI SONO ONESTI RIDATECI QUELLI DI PRIMA

Peppe Germano, fai il punto sulla situazione politica a Siracusa e provincia

“Caro Salvo, in tutta onestà, credo che la politica sia uscita di scena qui nella nostra provincia già da un decennio. Lasciando il posto al qualunquismo, all’improvvisazione, ai rancori ed al risentimento di una classe politica che non é all’altezza, con le dovute eccezioni, della sfida del nostro tempo”.

Ti sarai fatto un’idea sui sei deputati nazionali e regionali grillini, pervicacemente assenti sui problemi di questo territorio?

“La risposta sta già nella tua domanda. Il popolo ha dato fiducia, tanta fiducia, per me troppa, ad un movimento che auspicava la rivoluzione ed é finito per diventare il più bravo interprete del manuale Cencelli. Vi ricordate “Honestà Honestà”? Se questi sono gli onesti, tornateci quelli di prima. Ad ogni modo, lasciando fuori il sarcasmo credo che la deputazione pentastellata latiti, tanto a Roma quanto a Palermo. Non ricordo una azione concreta che abbia inciso positivamente sul nostro territorio. Sarà certamente per mia colpa, ultimamente sono un pò distratto…

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE