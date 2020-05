ORTIGIA FILM FESTIVAL: PER PARTECIPARE PROROGA AL 10 GIUGNO

Rep: Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, annuncia la proroga della deadline al 10 giugno 2020 per partecipare al concorso della XII edizione che si terrà nel mese di Agosto 2020. Le date saranno comunicate non appena le disposizioni in materia di salute pubblica lo renderanno possibile. Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte che quest’anno sarà Cinema & Moda. Tutti i dettagli per iscriversi e partecipare entro il 10 giugno sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.it.

