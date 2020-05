OGGI E DOMANI LA FESTA DEL PATROCINIO DI SANTA LUCIA. IL PROGRAMMA

Rep: Oggi al via la festa del patrocinio di Santa Lucia. Stamattina su Tv2000 è stato trasmesso il video sull'intervento di restauro sul simulacro argenteo della patrona della Diocesi. L'intervento è stato effettuato dalla Scuola del Beato Angelico di Milano. Sempre oggi alle 17.30 recita del santo rosario da parte dell'Arcivescovo mons. Salvatore Pappalardo e alle 18 messa nella Cappella di Santa Lucia, con esposizione del simulacro. Nella cappella sarà portato anche il reliquiario della Madonna delle Lacrime. Domenica alle ore 10.40 intervento sul restauro del simulacro del vicario generale dell'Arcidiocesi, mons. Sebastiano Amenta, e alle 11 celebrazione presieduta dall'arcivescovo mons. Salvatore Pappalardo. Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta sulle pagine facebook della Deputazione e dell'Arcidiocesi e sul canale You Tube dell'Arcidiocesi di Siracusa.

