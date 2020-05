MARIAELISA MANCARELLA E’ LA NUOVA PRESIDENTE DELL’IACP DI SIRACUSA: “RINGRAZIO IL PRESIDENTE MUSUMECI E MI METTO SUBITO AL LAVORO”

La siracusana Mariaelisa Mancarella è la nuova presidente dell’Istituto autonomo case popolari di Siracusa. La nomina è stata decisa dal governo Musumeci e va detto subito che la dottoressa Mancarella ha alle spalle una buona esperienza politica essendo stata più volte amministratore del suo comune d’origine, Solarino. Questa la sua dichiarazione dopo la nomina: “Ringrazio il Presidente Musumeci e la giunta di governo per la fiducia accordatami. Accolgo questa nomina con gioia e grande senso di responsabilità, non mi sfugge infatti, la complessità dell’incarico ed il momento storico eccezionale. Cercherò di contemperare le esigenze della popolazione che vive negli alloggi popolari in provincia di Siracusa e le ristrettezze di bilancio, comuni a tutti gli enti pubblici. Obbiettivo primario é completare il lavoro in itinere, programmare il prossimo futuro con uno sguardo attento alla possibilità di reperire risorse extra bilancio e valorizzare le risorse umane dell’Iacp. L’edilizia popolare, in uno scenario macroeconomico così difficile, assume più che mai un ruolo strategico a sostegno delle fasce più deboli ed in difficoltà della nostra società. Avvierò fin da subito, con l’assessore regionale Falcone, una proficua interlocuzione ed una sinergica collaborazione. Dopo l’insediamento ed il passaggio di consegne con il Commissario Foti, sarà mia premura visitare tutti i comuni in cui insistono gli alloggi popolari di competenza, avviando con le amministrazioni locali un importante lavoro di raccordo”.

