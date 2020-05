MARCO FATUZZO: SINDACO ESPOSTO SUI SOCIAL, LE INIZIATIVE CONCRETE NON SONO MOLTE

Marco Fatuzzo, la Chiesa siracusana qualcosa l’ha fatta, ma i preti in prima linea si contano sulle dita di una sola mano. Non va bene. E poi il vescovo non ha mai parlato alla città come invece hanno fatto altrove.

Altro che “qualcosa”! La Chiesa siracusana è stata pressocché l’unica istituzione che, nel silenzio, è venuta incontro in modo concreto e tangibile alle situazioni di estrema povertà e ai bisogni alimentari delle famiglie in difficoltà, supplendo, come sempre, ai ritardi ad intervenire (per le ragioni sopra esposte) da parte delle altre istituzioni civili. Preti e laici, attraverso la Caritas diocesana, le Caritas parrocchiali, le Associazioni e i Movimenti, e innumerevoli volontari hanno messo in campo risorse umane e materiali, testimoniando grandissima cultura della gratuità, del dono e della solidarietà. Senza clamori e senza appuntarsi stellette sul petto.

Essendo stato sindaco sai bene che il primo cittadino è la prima autorità sanitaria della città. L’attuale sindaco ff (la sua proclamazione è stata annullata dal Tar ed è nel palazzo per una sospensione al cga) è stato sostanzialmente zitto fino al 6 aprile quando ha chiesto all’Asp notizie su tamponi e quarantena. Poi ha fatto solo dirette Skipe qui e la, parlando parlando parlando, mai facendo facendo facendo…

Essere la prima autorità sanitaria della città non conferisce al sindaco poteri di intervento che scavalchino o interferiscano sulle competenze che stanno in capo ai responsabili delle Aziende sanitarie, dei Presidi ospedalieri, e, in primo luogo, della Regione Siciliana…

Può anche darsi che il sindaco appaia maggiormente esposto sui social piuttosto che per le iniziative concrete che mette in atto (anche se non sono molte). Tuttavia non va dimenticato che è stato fatto oggetto di inqualificabili e volgari atti intimidatori da parte di soggetti (poi identificati) che non trovano giustificazione alcuna nella particolare situazione di emergenza che il territorio sta vivendo.

