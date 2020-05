MA CHE CI FA SAMONA’ CON L’ASSESSORE CHE HA TRADITO IL CENTRO DESTRA?

Il centro destra siracusano non ha gradito più di tanto che il nuovo assessore regionale ai beni culturali, Samonà, si sia fatto accompagnare nella sua visita siracusana dall’assessore “traditore” Fabio Granata. “Samonà – dicono negli ambienti del centro destra – avrebbe potuto fare riferimento a molti personaggi di cultura di cui dispone Siracusa. Non necessariamente della sua coalizione, ma anche di altra parte politica. Di tutto insomma tranne Fabio Granata che a Siracusa ha clamorosamente tradito il centro destra e consegnato la città al Pd nonostante la protesta e il distinguo di Diventerà Bellissima che lo aveva sostenuto nella sua candidatura a sindaco. Magari è solo una gaffe, ma sta di fatto che Samonà è partito col piede sbagliato. Come anche il presidente Musumeci gli potrà confermare”.

