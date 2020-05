LE QUARZATE H24 DEI RENZIANI DI CASA NOSTRA

Allora il deputato regionale di Italia Viva, Cafeo, chiede che la Regione tenga presenti le scuole paritarie visto che sono a rischio chiusura, dalle nostre parti insomma difende suore e religiosi vari che non ci sembrano i soggetti fragili in tempi di corona virus. C’è poi la pantomima di ex consiglieri di maggioranza di Italia Viva che fanno una mappa delle strade e delle banchine da bonificare. Ma questi ex consiglieri sono da sempre con la maggioranza e sarebbe più corretto, invece di fare comunicati, parlare col loro sindaco ff e coi loro assessori in giunta invece di fare teatro elettorale col “noi chiediamo e i nostri amici fanno”. Infine il coordinatore provinciale sempre di Renzi, chiede la riapertura dell’ippodromo. Non si sa bene a chi visto che l’ippodromo di Siracusa è dei privati.

