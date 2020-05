L’ARS APPROVA IL “BONUS FACCIATA”, BOCCATA D’OSSIGENO PER L’EDILIZIA

Rep: Dopo il sì in Commissione Bilancio, arriva anche l’approvazione in Aula all’Ars per l’emendamento alla Finanziaria voluto da tutto il Gruppo parlamentare di Forza Italia, il quale stanzia 50 milioni di euro destinati al cosiddetto bonus facciata. Nello specifico per ogni cittadino che vorrà ristrutturare la propria facciata, sarà assegnato un contributo pari a 5 mila euro.

“Un’esclusiva iniziativa promossa da Forza Italia che guarda all’edilizia. Questo risultato è frutto della collaborazione di ogni singolo deputato all’interno del Gruppo azzuro. Tutti uniti abbiamo lavorato duramente per portare avanti tale obiettivo e ci siamo riusciti. Siamo certi che tutta l’economia locale ne beneficerà grazie all’effetto moltiplicatore che farà da volano per il rilancio del nostro territorio”. Lo afferma il Capogruppo di Forza Italia al Parlamento siciliano, on. Tommaso Calderone, che a nome del partito esprime soddisfazione per il risultato raggiunto.

“Un passo avanti per la riqualificazione e l’ammodernamento urbano – aggiunge l’Assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone – un passo importante per rimettere in moto l’edilizia. Seguirà un apposito decreto che regolamenterà l’accesso ai fondi stanziati”.



