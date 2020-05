LA GUARDIA COSTIERA SEQUESTRA 22 NASSE ALL’INTERNO DELL’AMP

Rep: Nel corso della continua attività di vigilanza nell’Area Marina Protetta del Plemmirio, i militari della Guardia Costiera di Siracusa, nella mattinata di ieri, hanno recuperato e posto sotto sequestro 22 nasse posizionate all’interno della zona “B” di riserva parziale dell’Area, nelle acque antistanti località Capo Meli.

Gli attrezzi da pesca risultavano sprovvisti di qualsiasi etichetta identificativa in grado di far risalire al proprietario.

Il personale della Motovedetta CP 537 ha salpato le nasse a bordo dell’unità, per trasportarle successivamente presso gli Uffici della Capitaneria di Porto al fine di svolgere ulteriori verifiche e per i successivi adempimenti di legge.

La rimozione degli attrezzi da pesca, oltre ad assicurare l’osservanza delle norme in materia di attività di pesca, ha consentito di garantire la tutela dell’ambiente e la sicurezza della navigazione, scongiurando il deterioramento dell’ecosistema marino all’interno dell’Area Marina Protetta ed evitando pericoli per i naviganti a causa di segnalamenti da pesca non regolari.

L’attività effettuata si inquadra in una più ampia serie di controlli ambientali e sulla filiera ittica posti in essere quotidianamente in A.M.P. dal personale della Capitaneria di Porto di Siracusa, nell’esercizio dell’attività di monitoraggio previsto dalla normativa vigente.

