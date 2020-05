LA CISL APPREZZA GLI AVVISI PUBBLICI DELL’ASP PER L’ASSUNZIONE DI NUOVO PERSONALE

Rep: “Apprezzamento per la recente indizione di avvisi pubblici da parte dell’Asp di Siracusa al fine di assumere personale nei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo”. Ad esprimerlo sono stati il segretario generale della Funzione pubblica della Cisl di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi e il responsabile del Dipartimento Sanità pubblica della Fp Cisl di Siracusa e Ragusa, Mauro Bonarrigo, in merito all’avvio dei bandi deliberati dalla direzione generale dell’Asp di Siracusa per la selezione e l’assunzione di personale sanitario, tecnico ed amministrativo. “La sanità siracusana ha urgenza di nuova linfa agli organici, di fatto sottodimensionati, al fine di contemperare la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza con il carico di lavoro di tutto il personale – hanno sottolineato Passanisi e Bonarrigo – soprattutto di chi nelle corsie degli ospedali ma anche nei servizi in genere continua ad impegnarsi per la salute dei cittadini dovendo affrontare oggi il maggiore impegno di un’emergenza virale, fortunatamente allentata ma con l’incognita sul termine di un definitivo superamento, che ha visto gli operatori sanitari catapultati in una dimensione a tutti sconosciuta alla quale si sono, velocemente adattati con grande professionalità. E’ con lo sguardo rivolto a questi lavoratori del comparto, in particolare ad infermieri ed OSS, che salutiamo le procedure di reclutamento di personale che, anche se a tempo determinato, dovrebbero permettere, quantomeno, la indispensabile rigenerazione psico-fisica dei dipendenti assicurando loro il godimento delle ferie estive, auspicandone, pertanto, la celerità di definizione ed una quantificazione numericamente bastevole per potere assicurare l’accresciuto bisogno assistenziale di indefinibile durata che non può passare inosservato alla coscienza della politica regionale e nazionale”.

