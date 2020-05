IL PRESIDENTE MUSUMECI: PER IL MESE DI MAGGIO NESSUNO ENTRA IN SICILIA

Scrive il presidente della Regione, avvocato Nello Musumeci: Da lunedì prossimo non faccio entrare nessuno in Sicilia, come ho fatto in queste 5 settimane. Non possiamo pensare di aprire la Sicilia perché temiamo che ci possa essere un afflusso di altre regioni assolutamente non sottoposto a una verifica sanitaria necessaria che diventa il presupposto per evitare il ritorno del contagio. Anche i numerosi siciliani che vivono al Nord non li farò entrare, chi vuole venire sa che deve rimandare in agenda di qualche settimana.Penso che il mese di maggio debba servire a monitorare la situazione del coronavirus in Sicilia. Speriamo di arrivare a contagio zero. A mio avviso la blindatura deve restare per tutto il mese di maggio. Se il dato epidemiologico ce lo consentirà allora riapriremo la Sicilia gradualmente. Apriremo ma attraverso un sistema di prudenza.

