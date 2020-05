I CARABINIERI DELL’ANC FANNO RISPETTARE LE REGOLE NEI PARCHI RIAPERTI

In questi giorni di avvio della “Fase 2” dell’emergenza Covid-19, i Carabinieri in congedo dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) di Siracusa sono impegnati in un servizio di presidio e vigilanza dei principali parchi cittadini, a richiesta dell’Amministrazione Comunale di Siracusa.

Volontari dell’ANC, con uniforme sociale e di protezione civile, dalle 09,00 alle 19,00 di ogni giorno, presidieranno i parchi del Foro Siracusano, di Piazza Adda di via Ramacca e di via Ozanam, aperti al pubblico in maniera contingentata, come previsto dall’Ordinanza del Sindaco n. 27/Gab del 7 maggio u.s..

I volontari dovranno assicurare che, negli indicati orari di apertura, l’accesso ai suindicati parchi avvenga nei limiti numerici decisi dal Comune che sono rispettivamente di:

n. 60 persone per il parco del Foro Siracusano;

n. 25 persone per il parco “Corrado Cartia” di piazza Adda;

n. 10 persone per il parco “Donne vittime di violenza” di via Ramacca;

n. 215 persone per il parco “Robinson”;

n. 45 persone per il parco di via Ozanam.

In caso di rilevazione di infrazioni, i volontari chiederanno l’ausilio dei loro colleghi in servizio attivo e delle altre Forze di Polizia, per un pronto rispetto della legalità e della sicurezza dei cittadini.

Share and Enjoy !