GLI APPROFONDIMENTI DI ITALIA NOSTRA MELILLI SUL CORONAVIRUS

Rep: Non si fermano le attività di Italia Nostra – Melilli neanche di fronte al Covid-19. Come? Restando a casa, come stabilito dai numerosi DPCM dei mesi di marzo, aprile e maggio, ma utilizzando le piattaforme per videoconferenze che hanno consentito agli Italiani di restare lontani ma uniti.

Venerdì 24 aprile, perciò, a partire dalle 18:00, il socio Enzo Presti, medico di professione, ha tenuto un incontro sul tema centrale di questi mesi “Coronavirus: una discussione tra compagni di viaggio indesiderati”. Scopo dell’incontro: conoscere la natura del virus, le modalità di contagio, le buone abitudini per evitarlo. L’incontro ha consentito ai molti soci partecipanti di ottenere risposte scientificamente corrette ed esaustive che hanno fatto chiarezza nel turbinio di informazioni, dichiarazioni, smentite, punti di vista che nelle settimane si sono succeduti creando solo tanta confusione.

«Ancora una volta – dichiara la prof.ssa Nella Tranchina, Presidente IN Melilli – i soci della nostra sezione mettono a disposizione dell’associazione la loro conoscenza, per condividerla con generosità e grande senso di responsabilità: i due valori su cui la nostra associazione implicitamente si fonda nella scelta di preservare e tutelare beni architettonici e ambiente».

Share and Enjoy !