GIANMARCO VACCARISI: SINDACO SI SVEGLI, NON SI POSSONO TENERE IN CASA I RIFIUTI ORGANICI PER 5 GIORNI!

Rep: Esprimo incredulità nell’apprendere non tanto la notizia della mancata raccolta porta a porta dei rifiuti organici in tutta la città in data odierna -cosa che anzi reputo giusta e corretta, dato che come gli altri lavoratori, anche gli operatori ecologici hanno il diritto di non lavorare il 1 Maggio – ma per il fatto che non si è previsto che questa raccolta venga effettuata prima della prossima data utile prevista (lunedì 4 maggio).

Una domanda mi sorge spontanea: Sindaco, crede che si possa chiedere ad una città di tenere i rifiuti organici dentro le proprie abitazioni per la durata di 5 giorni, tanto più in questi giorni in cui si stanno innalzando le temperature?

Sinceramente penso che a livello igienico-sanitario la cosa comporti non pochi problemi, ancora di più in questo momento in cui gran parte dei nostri concittadini, per cause ben note a tutti, passa intere giornate chiusa in casa.

Per questo credo sia necessario valutare l’ipotesi di poter effettuare la raccolta dei rifiuti organici nella giornata di sabato, in concomitanza con la raccolta della carta e del vetro, ritardando in questo modo il servizio di una sola giornata.



Commissario cittadino F.I

Gianmarco Vaccarisi

