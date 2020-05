FILE AL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI, INTERVENGA IL COMUNE

Rep: Il Circolo di Fratelli d’Italia di Siracusa “Aretusa” interviene sulla grave situazione di confusione e assembramento che si è creata presso il centro di raccolta rifiuti di Contrada Stentinello ex Mattatoio. Giornalmente gli utenti siracusani che cercano di conferire i rifiuti presso il centro, iniziano file chilometriche per ore sotto il sole, creando molte volte anche assembramenti “conviviali” senza le basilari norme antivirus covid 19. Per questo, è importante che l’Assessore addetto al ramo intervenga sia per riaprire il centro dell’ Arenaura sia per far aumentare il numero degli addetti della società Tekra presso il centro Stentinello. “Non si capiscono le ragioni per cui sia stato aperto solo un centro di raccolta comunale e non tutti e due. Facciamo un appello all’amministrazione comunale perché intervenga rapidamente”, così Alberto Moscuzza, responsabile Ambiente del Circolo Aretusa.

