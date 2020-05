FESTIVAL DELLE BUGIE DEL COMUNE: L’IMPIANTO DI VIA MONTI NON E’ 5G. ECCO TUTTI GLI ALTRI IMPIANTI 5G AUTORIZZATI

Rep: L’impianto di via Luigi Monti non è 5G. La SCIA è stata presentata il 28!11/2019 e si tratta di una stazione radio base per telefonia cellulare per tecnologia diversa dal 5G NR 3700 MHz.

Quindi, hanno dichiarato Vincenzo Vinciullo e Sebastiano Moncada, si tratta di fumo negli occhi per cercare di non rispondere a quelle che sono state le nostre considerazioni sugli impianti 5G installati nel Comune di Siracusa.

Farebbero bene gli Assessori Comunali, prima di rispondere, a documentarsi con la dovuta attenzione, come facciamo noi che, prima di parlare, ci documentiamo attentamente su ciò che diciamo.

Per quanto riguarda, invece, i luoghi dove sono state autorizzate le installazioni di impianti 5G, confermiamo quanto abbiamo già detto, aggiungendone due in più e in particolare:

1. via della Madonna snc, SCIA presentata in data 14/01/2020 e parere positivo rilasciato il 3 febbraio;

2. contrada Fontane Bianche snc, SCIA presentata il data 14/01/2020, parere positivo in data 03/02/2020;

3. via Columba 93, SCIA presentata in data 19/02/2020, parere positivo in data 12/03/2020;

4. viale Scala Greca 181, SCIA presentata in data 05/03/2020, parere positivo in data 27/03/2020;

5. viale Epipoli 159, SCIA presentata in data 23/01/2020, parere negativo da parte dell’ARPA in data 13/02/2020.

Non vogliamo aggiungere null’altro per non continuare ad infierire contro questa Amministrazione Comunale che predica bene e poi, hanno concluso Vinciullo e Moncada, si dimentica di quello che dice e di conseguenza razzola male.

Share and Enjoy !