EZECHIA PAOLO REALE: PARLAMENTARI TORNATE A BORDO

Avvocato Reale, Siracusa Protagonista ha chiesto a chi amministra di darsi da fare e non perdere finanziamenti milionari per opere sul Lungomare di Ortigia

E’ solo l’ultimo di una lunghissima serie di finanziamenti perduti. Se Siracusa si trova in questa condizione una ragione deve pur esserci: non può essere solo sfortuna o colpa dei governi precedenti (l’ultimo dei quali, peraltro, ricordo ai più distratti, era identico a quello attuale).

Economicamente siamo messi male, è cambiato molto se non tutto nella gestione dell’economia a Siracusa. Ci sono rimedi, proposte?

L’unico rimedio e l’unica proposta utile è scegliere persone competenti per i posti di responsabilità, che abbiano capacità anche di amore e dedizione per la propria città, senza interessi personali o di parte da tutelare. Senza questa pre-condizione è del tutto inutile parlare di programmi o di proposte destinate ad essere, in mani sbagliate, solo strumento di propaganda elettorale o di soddisfacimento di mire personali.

Corona virus: deputati nazionali scomparsi, lo stesso più della metà degli assessori comunali. Si è fatta un’idea?

La scomparsa degli assessori non mi è apparsa rilevante perché di gran parte di loro non ricordavo neanche il nome anche prima del diffondersi della pandemia. In relazione ai parlamentari (non solo eletti a Siracusa), ho preso, invece, una posizione piuttosto netta sul mio blog, poi ripresa anche dal sito della Fondazione Einaudi e da alcuni media di livello regionale. La loro fuga dal Parlamento nel momento di maggiore necessità per le istituzioni e per il popolo è stata un tradimento della fiducia che avevano riposto in loro gli elettori. Per chi vuole approfondire il tema trova facilmente le mie riflessioni digitando sui motori di ricerca il titolo dell’articolo che spiega bene la mia posizione: “Parlamentari, tornate a bordo ….”.