EZECHIA PAOLO REALE: INDAGINE PENALE IN CORSO SULLE COMUNALI DEL 2018

C’è una indagine penale in corso sui brogli elettorali di giugno 2018 nella nostra città. Lo ha detto l’avvocato Ezechia Paolo Reale nel corso di una intervista su una emittente locale pochi minuti fa. In sostanza Reale è stato ascoltato di recente dalla Procura sui brogli a Siracusa come testimone informato dei fatti e lo stesso Reale ha anche sottolineato che nell’indagine penale in corso ci sono molti documenti che arrivano dal Comune. E quindi, tirate le somme, il Comune ha dato, o gli sono stati sequestrati atti dalla Procura aretusea. E’ incredibile, ha concluso Reale, che un fatto così importante per Siracusa – si parla di trasparenza e di democrazia in una competizione elettorale – sia stato fino ad oggi taciuto dall’amministrazione comunale. Tutto questo succede mentre fra 10 giorni il Cga dovrà pronunciarsi proprio sui brogli alle elezioni amministrative del 2018 a Siracusa.

