In arrivo risorse economiche dalla Regione, che serviranno anche pagare a pagare gli stipendi del personale della ex provincia regionale di Siracusa. Ne dà notizia l’assessore regionale, il siracusano Edy Bandiera. Il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, dell’Assessorato regionale alla Funzione Pubblica, infatti ha emesso il decreto che trasferisce il saldo accise al libero Consorzio di Siracusa, per l’importo di Euro 3.008.082,79.

Share and Enjoy !