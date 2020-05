E’ RITORNATO PARCHEGGIO SELVAGGIO IN PIAZZA DUOMO?

Sembra un ritorno al passato. Quando in piazza Duomo si poteva parcheggiare l’auto e la più bella piazza di Sicilia era diventata un ammasso di lamiere in dispregio di una cattedrale, di un sito che mezzo mondo ci invidia. A dire la verità non si capisce bene cosa è successo. Magari sarà la protesta di un a categoria ignorata/penalizzata da chi amministra, ma di qualsiasi cosa si tratta è davvero una brutta la foto che pubblichiamo. Così come è brutto il fatto che all’interno del Vermexio nonostante ci sia un sito della polizia municipale nessuno intervenga ad eliminare questa risibile trovata. L’avvocato Salerno, magari potrebbe spiegarci meglio di che si tratta, vogliamo dire fare sapere ai cittadini, ma soprattutto a chi amministra, quanto irregolarità ci sono in questo parcheggio selvaggio e quali vincoli sono stati ignorati. Ma con Capace di tuttolo, si sa, tutto è possibile.

