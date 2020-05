DOMANI L’ARCIVESCOVO RECITA IL SANTO ROSARIO IN SANTUARIO

Rep: Il Santuario della Madonna delle Lacrime, in attesa delle nuove disposizioni, continua ad elevare la preghiera a sostegno dei tanti uomini e donne colpiti dalla pandemia, dal lutto, dalla perdita del lavoro, privati della serenità emotiva, con la celebrazione in streaming e attraverso l’emittente Radio Maria.

Sabato 2 Maggio ore 7.50: Santo Rosario e Lodi Mattutine, diretta Radio Maria

Martedì 5 Maggio ore 16.40: Santo Rosario – Vespri – S. Messa, diretta Radio Maria

Giovedì 7 Maggio ore 16.40: Santo Rosario – Vespri – S. Messa, diretta Radio Maria

Domenica10 Maggio ore 10.30: Santo Rosario – Vespri – S. Messa, diretta Radio Maria

Domenica 17 Maggio ore 8.00: Santo Rosario – Vespri – S. Messa, diretta Radio Maria

Sabato 2 Maggio, alle ore 17.15, l’Arcivescovo reciterà il Santo Rosario nella Cappella di Santa Lucia, alla presenza del Reliquiario delle Lacrime della Madonnina e del Simulacro di Santa Lucia, in occasione della Festa del Patrocinio che quest’anno sarà celebrato in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi di Siracusa. L’Arcidiocesi di Siracusa, ancora una volta, si affida all’intercessione delle due Donne Sante più rappresentative: Maria e Lucia.

Ieri, 30 aprile 2020, durante la consueta preghiera delle ore 12, in diretta dalla Basilica di San Pietro, alla vigilia del mese mariano di maggio, anche il Cardinale Angelo Comastri – Vicario del Papa per la Città del Vaticano – venerando l’immagine del fotogramma del Pianto della Madonna delle Lacrime, annunciando il Secondo Mistero Luminoso di “Maria alle nozze di Cana”, ha pregato per la famiglia e ha commentanto:

“Maria anche oggi è sempre attenta alla vita delle famiglie. Pensate: vedete ai piedi di quella statua della Madonna una fotografia che riproduce una piccola ceramica, che era nella casa di due giovani sposi. Quella foto è stata scattata il 31 agosto del 1953. Perché? Perché quell’immagine della Madonna cominciò a piangere. Dagli occhi della Madonna cominciarono ad uscire lacrime, lacrime abbondanti. Pensate che il pianto durò, ad intervalli, dal 29 agosto all’ 1 settembre 1953. Il 1° settembre vennero raccolte le lacrime in una piccola ampolla e vennero affidate al laboratorio analisi dell’ospedale di Siracusa. Venne costituita una commissione scientifica presieduta dal Dott. Michele Cassola, che era ateo. Ebbene, alla fine, fu costretto a dire: “Sono perfettamente lacrime umane. Non si spiega questo fenomeno!”. Andarono a vedere, le lacrime sgorgavano proprio dagli occhi e nella foto si vede molto bene, una lacrima appena sgorgata e un’altra che sta attraversando il volto di Maria. Perché Maria pianse? Attenti bene! Pianse in una famiglia, pianse in una casa che è il simbolo della famiglia e pianse per avvisarci, con molto anticipo, che ci sarebbe stato un grande attacco contro la famiglia in questo nostro tempo, un grande attacco contro la famiglia che è un evidente progetto di Dio. È Dio che ha creato l’uomo e la donna. È Dio che ha previsto che la vita umana nasca dall’uomo e dalla donna e che cresca protetta dall’amore fedele del padre e della madre. Oggi, questo progetto è combattuto. È perseguitato. Questa è una follia che fa tanto male. Pio XII, quando venne informato di questo Pianto, disse: “Capiranno gli uomini, almeno il linguaggio delle lacrime? Lo capiranno?” Purtroppo non è stato capito! Preghiamo per le famiglie. Preghiamo per la santificazione delle famiglie. C’è tanto bisogno!”.

La preghiera del Santo Rosario scandisca questi giorni travagliati, chiedendo l’intercessione della Madonna delle Lacrime.

Stasera, 1 maggio 2020, tutta l’Italia, con tutta la Chiesa Italiana si affiderà alle ore 21.00 al Cuore Immacolato di Maria, con diretta su TV2000.

Si ricorda che le celebrazioni del Santuario

Sono visibili sul sito del Santuario www.madonnadellelacrime.it

o scaricando l’app Android gratuitamente

che facilita la connessione in streaming al seguente indirizzo:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.santuario_delle_lacrime.sc_D4C7T8

Share and Enjoy !