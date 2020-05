DANNEGGIATA L’AUTO DEL DEPUTATO TERNULLO. L’INTERESSATA: ATTI NON CASUALI

Intimidazione per un deputato siracusano? Sembrerebbe di sì visto che la sua auto è stata danneggiata e visto anche il commento dell’interessata. Scrive infatti il deputato regionale Daniela Ternullo sul suo account Facebook: “Condivido con voi questi scatti. Come vedete si tratta di atti vandalici ai danni della mia auto. Atti non casuali.

Mi sono interrogata, ma non trovo una risposta plausibile. Però è giusto informarvi, per condividere con voi e condannare questo gesto ignobile. Che esprime, nonostante si tratti in fondo di un danno irrisorio, una mentalità che noi, insieme, dobbiamo denunciare contrastare senza mezzi termini. Ogni santo giorno”.



