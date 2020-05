DANIELE VALVO: REGALO UN’APP, E’ IL MIO CONTRIBUTO A SIRACUSA

Rep: Stiamo tutti soffrendo questo periodo, la crisi sanitaria ed economica è aggravata dall’impossibilità di vivere i luoghi a noi cari o di poter godere gli scorci incantevoli di Ortigia e che riempiono l’anima. La solidarietà verso la propria comunità, dedicandogli tempo e competenze. è sicuramente uno dei modi per poter superare più in fretta questo difficile periodo. Questo gesto è sicuramente piccolo ma penso che la cultura e l’arte possano essere sempre il punto di partenza per la ricostruzione dopo una grande crisi. La nostra città è fondata su antiche storie e ricchi vissuti, che hanno donato alla scienza e alla storia importanti pezzi di conoscenza e di arte, e che sicuramente saranno volano per una veloce ripartenza del nostro territorio.

Per questo ho pensato di lasciare un’app che da Aprile doveva essere a pagamento, totalmente gratuita. E’ sicuramente un piccolo gesto ma vorrei contribuire al sostegno della popolazione di Siracusa e ai suoi futuri viaggiatori, che speriamo ritornino in tanti, consentendo di poter scaricare “Ortigia Free Walking Tour” in maniera completamente gratuita, un’app che permette, direttamente da casa, di poter fare un giro tra i monumenti di Ortigia tramite due tipi di mappe e di conoscere alcune curiosità, poco conosciute anche dagli stessi cittadini e che cerca di dare merito alle diverse persone che si sono spese per dare lustro alla città. In particolare all’interno vi si potrà trovare e un ricco walking tour, con immagini ed con audioguide (in tre lingue) che chiunque potrà ricordare quando ritornerà a passeggiare tra gli affascinanti vicoli di Ortigia.

Lo sforzo di tutti oggi, renderà meno pesante la ripartenza domani!

Sarei felice di condividere questo lavoro con la mia comunità anche grazie al vostro supporto.

Daniele Valvo

