DAL 4 AL 17 MAGGIO RIAPRE IL CIMITERO. SI ACCEDE SOLO DAL CANCELLO PRINCIPALE

Dal 4 al 17 maggio 2020 riapre il cimitero di Siracusa. Questa l’organizzazione prevista:

Dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, nel rispetto delle misure organizzative di seguito riportate per EVITARE ASSEMBRAMENTO di VISITATORI.

Si accede ESCLUSIVAMENTE dal 1° CANCELLO, secondo la lettera iniziale del cognome dei visitatori con la seguente suddivisione:

-​Lunedì lettere A, B, C;

-​Martedì lettere D, E, F, G;

-​Mercoledì lettere H, I, J, K, L, M;

-​Giovedì lettere N, O, P, Q;

-​Venerdì lettere R, S, T;

-​Sabato lettere U, V, W, X, Y, Z;

I visitatori, all’ingresso, dovranno esibire un DOCUMENTO di RICONOSCIMENTO in corso di validità.

Share and Enjoy !