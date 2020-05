CORONA VIRUS / IL 12 MAGGIO FA RESPIRARE I SIRACUSANI: DIMEZZATI I POSITIVI E TANTISSIMI GUARITI

Quella di ieri è stata una grande giornata per Siracusa per quanto riguarda l’incubo del Corona Virus. Sono stati infatti più che dimezzati i positivi nel capoluogo e nell’intera provincia che da 109 sono scesi a 53. Dato questo che ovviamente è coinciso con un gran numero di guariti che rende onore al lavoro svolto senza nessuna grancassa dai medici siracusani dell’Umberto I°. Vogliamo metterlo in evidenza visto che molti hanno parlato e sparlato del nostro vecchio ospedale. E’ vero la struttura è vecchia, ha più di 70 anni, dal punto di vista logistico non è il meglio, in particolare con un virus così insidioso, ma è anche vero che all’interno ci lavorano vere e proprie eccellenze che sono state dimenticate nel calderone del “tutti contro tutti” causato spesso da scarsa informazione e tanta, ma proprio tanta paura. A queste eccellenze, ma anche a tutto il personale, pubblico e privato, che lavora in ospedale vogliamo fare un pubblico riconoscimento. Quella di ieri, ripetiamo, è stata una gran bella giornata: solo 4 contagi in Sicilia, gli attgalmente positivi che sono calati di 151 unità e i tantissimi guariti. E’ giusto avere fiducia nei siracusani e nei siciliani. Speriamo che oggi..

