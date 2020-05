CAFEO: I MUSEI VANNO SANIFICATI, AL “PAOLO ORSI” INVECE HANNO RIDOTTO LE PULIZIE DA 6 A 2 ORE

Scrive l’onorevole Cafeo: Per effetto della progressiva riduzione delle risorse disponibili le prestazioni orarie del personale addetto alle pulizie nei parchi e nei musei siciliani sono drasticamente diminuite. In particolare, presso il museo regionale “Paolo Orsi” di Siracusa le ore di lavoro giornaliero degli operatori si sono ridotte da 6 a 2, con evidenti ricadute sulla qualità del servizio e sull’igiene degli ambienti in un contesto nel quale, proprio in piena Fase 2, servirebbe al contrario incrementarle. In previsione della riapertura dei siti culturali siciliani con il fine di garantire la massima sicurezza sia ai fruitori sia al personale ho chiesto all’Assessore ai Beni Culturali e al Presidente della Regione quali interventi saranno assunti per coordinare le riaperture e con quali modalità, in relazione alle criticità evidenziate, s’intenda intervenire per garantire il ripristino dei livelli di prestazioni relative all’igienizzazione dei locali, aderendo ai nuovi stringenti protocolli di sanificazione legati alla Fase 2 della lotta al Covid-19.

