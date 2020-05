BRUNO ALICATA: CARO COMMISSARIO DELL’EX PROVINCIA, CI SONO FONDI DISPONIBILI

Rep: È di qualche giorno fa, 18 maggio scorso, la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DM del Ministero delle infrastrutture che in tema di opere pubbliche mette a disposizione per province e città metropolitane risorse per circa un miliardo di Euro, nel periodo 2020 – 2024. Dalla suddetta pubblicazione in Gazzetta scattano i tempi per ottenere gli investimenti, 60 milioni nel solo 2020. Le provincie, pertanto, entro il 17 giugno prossimo dovrebbero definire i programmi relativi a tale prima annualità. Una seria prospettiva per finanziare interventi di manutenzione della malandata Rete viaria della nostra provincia e favorire l’occupazione in un periodo che, oltre al Covid 19, era già drammatico di suo. Le risorse potranno essere spese per servizi tecnici, come la progettazione dei lavori, la direzione ed il collaudo, illuminazione segnaletica ecc… Un ventaglio di settori che, ove attivati, darebbero graditissimo ossigeno alla nostra asfittica economia provinciale. Ci auguriamo pertanto che il Commissario del libero consorzio sappia cogliere al volo tale occasione, contribuendo in tal modo a dare celere risposta alle istanze occupazionali di una provincia già prostrata, appunto, dalla lunga crisi a seguito della pandemia, che rischia inoltre di rimanere in ginocchio a causa anche dei mancati o ritardati aiuti da parte del governo centrale.

Bruno Alicata

Comm. prov. F. I.

