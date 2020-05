ALLE 18 IN STREAMING LA CONCLUSIONE DELLA FESTA DEL PATROCINIO DI SANTA LUCIA

Rep: Si conclude oggi nella nostra città la festa del Patrocinio di Santa Lucia. Festeggiamenti che si sono svolti in maniera del tutto

diversa perchè condizionati dall’emergenza sanitaria. I tanti devoti hanno vissuto l’emozione di ammirare il simulacro

prima nelle immagini che ne hanno descritto l’intervento di restauro a cura della scuola Beato Angelico di Milano

e poi nei due momenti di preghiera organizzati dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia: sabato la recita del

santo rosario presieduto dall’arcivescovo Salvatore Pappalardo nella cappella di Santa Lucia al quale è seguita la messa

celebrata dal parroco della Cattedrale, mons. Salvatore Marino. Per l’occasione è stata aperta la nicchia che custodisce

il simulacro argenteo. E poi il Pontificale di domenica scorsa presieduto dall’arcivescovo Pappalardo. Il simulacro è apparso

nelle immagini diffuse in diretta sul canale you tube dell’Arcidiocesi e sulle pagine Facebook della Deputazione della Cappella di

Santa Lucia e dell’Arcidiocesi. Al termine della celebrazione il simulacro è stato portato fino al sagrato dove mons. Salvatore

Pappalardo ha letto una preghiera alla vergine e martire siracusana e poi ha lanciato una colomba bianca in volo in una

piazza Duomo insolitamente deserta.

Oggi messa del patrocinio nel Sepolcro di Santa Lucia presieduta dal rettore della Basilica di Santa Lucia fra Daniele

Cugnata. Nei giorni 6, 7 e 8 maggio si celebra il 285 esimo anniversario del prodigioso sudore della statua che si trova

nel tempietto. Oggi si ricorda l’evento: il sepolcro ospita la statua marmorea di Lucia, realizzata da Gregorio Tedeschi nel 1634, che miracolosamente trasudò nel 1735. Oggi alle ore 18.00 coroncina a Santa Lucia e alle ore 18.30 celebrazione eucaristica che sarà trasmessa in streaming

sulla pagina facebook della Basilica. Sarà presente il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, avv. Giuseppe Piccione che porterà una reliquia della martire. Due giorni fa l’apertura della teca e la benedizione del cotone.

Stasera alle 21.00 i frati hanno organizzato uno speciale dedicato al prodigioso sudore con studiosi e storici che andrà in onda sempre su facebook.



