ADINOLFI: NEANCHE UN BONUS PER LE FAMIGLIE CON FIGLI. DA NOI C’E’ IL BONUS MONOPATTINO

Scrive Emiliano Velasco: Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, sottolinea le parole di Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale della Famiglia e aggiunge: “I partiti politici di tutti i colori, a ogni manovra economica sembrano essere dimentichi del dettato della Costituzione che all’articolo 31 ricorda il dovere di adottare misure economiche a sostegno delle famiglie, con particolare riguardo per quelle numerose. ‪Il modo straordinario con cui il governo Conte-DiMaio-Renzi-Zingaretti onora la Costituzione e la odierna Giornata della Famiglia è non aver previsto neanche un euro di bonus per le famiglie con figli. Negli Stati Uniti danno 500 dollari/mese di bonus per ciascun figlio. Da noi c’è il bonus monopattino”.

