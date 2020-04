VINCIULLO: NO AL TRASFERIMENTO DI PEDIATRIA, OCULISTICA ED OTORINO AD AVOLA. ONCOLOGIA NON PUÒ RIMANERE AD AVOLA. SOLO NOTO DIVENTI CENTRO CORONA VIRUS

Rep: Non si può affogare in un bicchiere d’acqua!!! Se venissero confermate le notizie che arrivano sulle condizioni di alcuni sanitari dell’ospedale Di Maria di Avola, i reparti di Pediatria, Otorinolaringoiatria e di Oculistica dell’UmbertoI di Siracusa non possono essere trasferiti ad Avola – lo dichiara Vincenzo Vinciullo – semmai si pone il problema di trovare una nuova allocazione al reparto di Oncologia che è stato già trasferito al Di Maria. Per riportare serenità fra gli operatori sanitari tutti, dai medici ai pulizieri, e fra i cittadini tutti, ritengo sia indispensabile ritornare alla mia vecchia proposta di destinare solo Noto, con la eventuale utilizzazione di Pachino, ad unico centro Covid in provincia di Siracusa. Bisogna – ha concluso Vinciullo – sanificare l’ospedale Muscatello di Augusta e l’ospedale Umberto I di Siracusa, oltre ovviamente al Di Maria di Avola, per evitare ulteriori contagi, siamo ancora in tempo, non bisogna perdere la testa, bisogna tranquillizzare i sanitari e i cittadini ed operare nel massimo della celerità e della sicurezza possibile, cambiare strategia è ormai necessario ed evidente a tutti, non ha senso continuare ad insistere su una strada sbagliata che, oggettivamente, non ha alcun sbocco.

