VINCIULLO: IL COMUNE AVVII ENTRO IL 4 MAGGIO IL SERVIZIO PER I BAMBINI DISABILI

Rep: Il comune di Siracusa deve predisporre, con l’urgenza del caso, tutti gli atti necessari a far partire, con decorrenza 4 maggio, il servizio di assistenza ASACOM per le bambine e i bambini con disabilità che ricadono nelle competenze dell’Ente comune – lo chiede Vincenzo Vinciullo. Con lodevole anticipo ed attenzione la ex Provincia Regionale di Siracusa ha fatto partire il sevizio di Sua competenza, interpretando, correttamente, la circolare del 31 marzo dell’Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. L’Assessore regionale nel prendere atto dei ritardi nella programmazione ed erogazione dei servizi pianificati nei piani zona ex legge 328/2000, invita gli Enti Locali a spendere le risorse finanziarie destinate ai Distretti sociosanitari per erogare ai propri concittadini tutti i servizi di assistenziale di competenza comunale con contestuale sgravio degli oneri a carico dei bilanci comunali connessi alla spesa sociale. Nello stesso tempo – ricorda Vinciullo – nel Decreto Legge - “ Cura Italia” - all’articolo 48 sono stati previsti interventi a sostegno delle famiglie con bambine e bambini con disabilità, tanto è vero che le pubbliche amministrazioni sono, addirittura, autorizzati a pagare il servizio di assistenza anche per il periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, prevedendo, perfino, un’ulteriore quota per la diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. Con il ritorno al lavoro dei loro genitori le bambine e i bambini con disabilità resteranno soli, quindi – ha concluso Vinciullo – occorre da subito attivarsi per far partire il servizio già il 4 maggio per evitare ulteriori amari disagi.

