VACCARISI-MAIORCA: DONATE 730 MASCHERINE ALL’ASP

Rep: I promotori della raccolta fondi Covid-19 Vaccarisi Gianmarco e Ludovica Maiorca comunicano con grande entusiasmo che ieri hanno proceduto alla donazione all’ASP di Siracusa di n.730 mascherine del tipo FFP2.

Le mascherine FFP2, indispensabili per la protezione del personale medico-sanitario,sono state consegnate presso gli uffici ASP e saranno distribuite negli ospedali della nostra provincia.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta, dimostrando ancora una volta quanto i cittadini della nostra provincia siano generosi ,ancor di più in momenti d’emergenza come quello attuale .

Ci teniamo inoltre ad esprimere il nostro sostegno a tutto il personale sanitario che combatte in prima linea questa emergenza, pur tra mille difficoltà quotidiane.

Questa situazione ci ha costretto a stare lontani, ognuno nelle proprie abitazioni, eppure siamo stati così vicini, uniti per contrastare il nemico invisibile.

Grazie di cuore a tutti voi!

Gianmarco Vaccarisi

Ludovica Maiorca

Share and Enjoy !