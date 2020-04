UN CAFFE’ DIGITALE CON SANTINA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Rep: Ripensare gli schemi di sempre per dare una risposta alla crisi: nasce con questo obiettivo il format Caffè Digitale, segnalato anche dal Corriere Innovazione tra le opportunità dedicate a professionisti ed aziende per rispondere al momento di crisi. Un’idea nata da Santina Giannone, founder e CEO di ReputationLab, agenzia di comunicazione strategica e reputazione aziendale, per dare una risposta concreta alle tantissime PMI che sono state travolte dall’inaspettata crisi a causa del Covid 19:“Le aziende hanno bisogno di ripensare velocemente al loro business e alla modalità di comunicare con il mercato e con il proprio pubblico e non sempre sono in grado di farlo da sole, soprattutto travolte dalla crisi. L’idea è nata perché subito dopo il lockdown abbiamo ricevuto moltissimi contatti con la richiesta di un supporto. Insieme a tutto il mio team abbiamo deciso di farlo in due modi: con un format quotidiano di formazione/informazione sui temi della comunicazione e del marketing digitale, Caffè Digitale, che dal 25 marzo va in onda ogni giorno in diretta, dal lunedì al venerdì, su Instagram alle 15; e con la possibilità per le aziende di fruire di uno slot di tempo, su appuntamento, per avere una consulenza gratuita, su come riformulare la comunicazione in questo momento: dopo il primo contatto, approfondiamo ogni caso e poi tracciamo insieme agli imprenditori un’analisi sintetica e delle possibilità di rilancio”.

Una vera e propria task force che ha in queste settimane accompagnato decine di aziende, in maniera del tutto gratuita. Caffè Digitale è diventato un appuntamento fisso per una community di imprenditori e comunicatori da tutta Italia, segnalato anche nelle pagine di Corriere Innovazione come esempio positivo di reazione alla crisi.

Santina Giannone, giornalista che da anni si dedica alla comunicazione aziendale e alla formazione digitale, ogni giorno per circa mezz’ora chiacchiera con un ospite diverso, spaziando dal branding alla comunicazione visuale, dalla SEO alla narrazione d’azienda, dal funnel marketing alla comunicazione Human to Human.

“Devo ringraziare i moltissimi colleghi di tutta Italia che hanno accettato con entusiasmo di mettere del tempo a disposizione per fare formazione e informazione in questo appuntamento quotidiano. Abbiamo già un calendario fittissimo per le prossime due settimane con ospiti e colleghi che si muovono sul territorio nazionale, come Veronica Gentili, Matteo Pogliani, Davide Bertozzi, Francesco De Agostinis, Valentina Tanzillo. Sono tanti anche i colleghi siciliani che si sono messi a disposizione, ciascuno portando valore nella propria specializzazione e mettendo del tempo a disposizione di chi segue la diretta. Un nuovo modo di stare al fianco delle aziende che vogliono sfruttare questo tempo per capire come rilanciare”.

Caffè Digitale continuerà anche dopo la fine del lockdown:”Stiamo riflettendo sulle modalità per renderlo un appuntamento fisso per le aziende e chi si occupa di comunicazione. In questo momento il marketing e la comunicazione possono essere delle risorse preziose per le PMI, possono fare la differenza tra superare questo periodo limitando i danni. Per chi se ne occupa per lavoro, come noi, poter dare un contributo in questo momento è una bella gratificazione”.

