SU TRIS (CANALE 172) TUTTI I RITI DELLA SETTIMANA SANTA AL SANTUARIO DELLA MADONNINA

Rep: Ecco il programma dei Riti della Settimana Santa al Santuario senza concorso di Popolo e quindi in diretta streaming sul sito www.madonnadellelacrime.it su Radio Maria e sul canale televisivo di TRIS (canale 172).

La Madonna è sempre presente nella vita dei suoi figli con la sua cura materna, con le sue Lacrime e con la sua intercessione. “Da Maria – ha detto oggi Papa Francesco – impariamo il silenzio interiore, lo sguardo del cuore, la fede amorosa per seguire Gesù sulla via della croce, che conduce alla gloria della Risurrezione. Lei cammina con noi e sostiene la nostra speranza” (Angelus 05.04.2020).Con Lei vogliamo celebrare la Settimana Santa nelle nostre famiglie.

Tutte le Celebrazioni della Settimana Santa in Santuario saranno visibili solo in diretta streaming sul sito web www.madonnadellelacrime.it e attraverso le dirette gentilmente offerte dal servizio televisivo di TRIS al canale 172.

Lunedì Santo – Martedì Santo – Mercoledì Santo

Ore 8.00 Santa Messa (streaming)

Ore 18.15 Esercizi Spirituali e Santa Messa (streaming)

Il Triduo Santo seguirà il seguente programma:

GIOVEDÌ SANTO – 9 Aprile 2020

ore 18.00 Santa Messa in Cœna Domini (streaming e diretta su TRIS canale 172)

VENERDÌ SANTO – 10 Aprile 2020

ore 18.00 Celebrazione della Passio Domini e a seguire la VIA CRUCIS

(streaming e diretta su TRIS canale 172).

La Via Crucis del venerdì 10 aprile vuole ricordare tutte le vittime del Coronavirus: dai sacerdoti alle suore, dai medici agli infermieri, dagli operatori della salute ai professionisti, dai bambini ai giovani, dagli uomini alle donne di ogni età che sono morti a causa di questa grave epidemia.

In particolare, questo Santuario vuole ricordare il Direttore Dott. Calogero Rizzuto, che tra i suoi ultimi atti ha firmato la concessione del Parco Archeologico della Neapolis per la celebrazione della Via Crucis Cittadina che si sarebbe dovuta celebrare il 3 aprile scorso al Teatro Greco di Siracusa.

La via della Croce di Gesù ci dice che il Signore è con noi, soprattutto in questi momenti di dolore e di sofferenza: Gesù muore con noi e per noi, per restituirci la vita eterna attraverso la sua Resurrezione. Le meditazioni preparate dal Rettore del Santuario, don Aurelio Roberto Russo, affiancano la Croce di Gesù alla Croce di questi giorni, infondendo forza e speranza nel bene che vince sempre.

Nei prossimi giorni, il testo della Via Crucis sarà inviato a tutti coloro che ne faranno richiesta via mail all’indirizzo del Rettore (rettore@madonnadellelacrime.it) e potrà essere scaricato dal sito www.madonnadellelacrime o dalla pagina facebook della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Santuario (seguirà nei prossimi giorni un altro comunicato stampa a cui sarà allegato il testo della Via Crucis “La Croce di Gesù nella Croce di ogni uomo. Andrà tutto bene, perché il bene vincerà sempre”).

SABATO SANTO – 11 Aprile 2020

ore 10.00 L’Ora della Madre (streaming)

Il libretto per seguire la particolare liturgia mariana sarà inviato a coloro che ne faranno richiesta all’indirizzo mail del Rettore (rettore@madonnadellelacrime.it)

ore 19.00 Veglia di Pasqua (streaming)

DOMENICA DI PASQUA – 12 Aprile 2020

ore 8.00 S. Messa (streaming)

ore 11.00 S. Messa (streaming e diretta su TRIS canale 172)

ore 18.30 S. Messa (streaming)

LUNEDÌ DELL’ANGELO 13 Aprile 2020

ore 8.00 S. Messa (streaming e diretta su RADIO MARIA)

ore 18.30 S. Messa (streaming)

Pertanto, gli orari di apertura e di chiusura della Basilica (dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00) per la preghiera personale, saranno adattati alle Celebrazioni dei Sacri Riti, in quanto il Santuario dovrà rimanere chiuso per il rispetto delle norme vigenti.

