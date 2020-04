STEFANIA PRESTIGIACOMO: UN COMMISSARIO PER IL NUOVO OSPEDALE E, FINITA L’EMERGENZA, SOSPENSIONE PER 18 MESI DI QUALSIASI TASSA

Stefania Prestigiacomo ha presentato due di emendamenti al decreto Covid.

Uno riguarda “Misure straordinarie per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa”. Con l’emendamento si chiede la nomina di un “Commissario straordinario per la realizzazione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e a valere sulle risorse disponibili previste a legislazione vigente, del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa entro un anno”. La nomina di un commissario consentirebbe di velocizzare, specie dopo l’emergenza Covid che ha messo in luce le problematiche della sanità siracusana, l’iter per la realizzazione del nuovo ospedale di II livello per il quale è stata individuata l’area e destinati gli stanziamenti regionali.

Un altro emendamento riguarda la sospensione dei pagamenti di tutte le tasse e di tutti i versamenti verso la Pubblica Amministrazione compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, I versamenti resteranno sospesi per 18 mesi dalla fine dell’emergenza Coronavirus e potranno poi essere pagati in unica soluzione o fino a un massimo di 36 rate mensili. Questo per consentire a tutte le aziende, grandi e piccole, ai professionisti, alle partite IVA di avere un periodo per recuperare giro d’affari e liquidità dopo il fermo del lockdown e avere quindi le risorse per pagare le imposte e i contributi.



