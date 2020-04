SCRIVE UN CITTADINO: 100 EURO DISTRIBUITI ALLA RINFUSA, MA COSA COMBINA QUESTO SINDACO?

Rep: Ma perché non andate a chiedere al sindaco perché ha distribuito solo 100 euro non facendo distinzioni di componenti di famiglia: ad 1 persona 100 euro, ad una famiglia con 5 persone 100 euro, è allucinante. Gli altri comune hanno dato da 200 euro in su, dove sono finiti i 900mila euro più quelli che ha stanziato la Regione??? Sono queste le inchieste che dovete fare. Lo Stato ci ha lasciato in fame e miseria dandoci un’elemosina che poi il comune di Siracusa non ci ha neanche dato. Ma secondo il sindaco una famiglia di 5 persone può campare un mese e mezzo con 100 euro? Io conosco persone che hanno preso 600 euro più il misero buono del Comune, persone che prendono il reddito più il misero buono, io disoccupato, senza nessun aiuto da questo Stato che non esiste, ho ricevuto un misero buono di 100 euro, ci sono troppe cose che non vanno e che non tornano. Ad esempio chi ha continuato a lavorare, ha preso anche il misero buono del Comune, ma stiamo scherzando?

Giovanni D’Apolito

