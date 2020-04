SAMANTA PONZIO: CENTRI DI ACCOGLIENZA IN SICUREZZA E UN TETTO PER I CLOCHARD

Rep: Benché la curva di contagio tenda a decrescere, nel nostro territorio continuano ad essere frequenti diverse segnalazioni che riguardano la formazione di assembramenti di migranti e clochard. A sollevare la questione, è l’Assessore civico Samanta Ponzio, prima firmataria di un atto di indirizzo deliberato dalla Giunta Civica di Siracusa che indirizza l’Amministrazione comunale ad accertare la corretta osservanza delle disposizioni di contenimento previste nel DPCM, nei centri di accoglienza presenti nel territorio comunale di Siracusa, e dotare, gli ospiti, di dispositivi di protezione individuale. Inoltre – chiede Samanta Ponzio – l’Amministrazione provveda alla ricerca di alloggi, anche di proprietà comunale, da destinare a ricovero per clochard, per i quali si chiede lo stesso trattamento di protezione, affinché si garantiscano strumenti e luoghi adeguati e dignitosi, ove osservare le disposizioni di contenimento, per la loro salute, e quella degli altri.

