SALVO SORBELLO: COME SI ORGANIZZANO LE FAMIGLIE PER LA FASE 2 ?

Rep: In vista del prossimo avvio della cosiddetta fase 2, è indispensabile che anche i Comuni e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa tengano in debito conto la difficile situazione in cui verranno a trovarsi le famiglie con figli. Come faranno i genitori che dovranno riprendere a lavorare a conciliare gli impegni che stanno per ricominciare, visto che le scuole e gli asili nido resteranno chiusi? E senza potere contare sul preziosissimo sostegno dei nonni, che, per salvaguardare la loro salute, devono evitare contatti con i nonni?

Così molte donne saranno costrette a mettere a rischio il proprio lavoro, per non lasciare soli i figli. Le famiglie, che anche in questo periodo hanno dimostrato di essere il vero welfare, la reale rete di protezione, prendendosi cura di tutti senza piangersi addosso, non possono e non debbono essere abbandonate a se stesse, magari con soltanto poche centinaia di euro che arrivano chissà quando e con misure di sostegno che andrebbero tutte comunque calibrate sulla base del numero dei figli, perché le famiglie non sono tutte uguali. Ci sono quelle con più figli, le famiglie mononucleare, le famiglie con disabili più o meno gravi, quelle con anziani anche non autosufficienti ecc.

Salvo Sorbello

presidente del Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Siracusa

