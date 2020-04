ROBERTO CAFISO SULLA PRESTIGIACOMO E ITALIA: L’OSPEDALE FA SCHIFO NON E’ STATA UNA BRILLANTE SINTESI DI STEFANIA. IL SINDACO PER LE TROPPE “TIRATE” SULLA SANITA’ HA LA GIACCA SGUALCITA

Dottor Cafiso, domenica sera in una trasmissione televisiva, Stefania Prestigiacomo ha detto che il nostro ospedale fa letteralmente schifo

Purtroppo Stefania ha parlato all’interno di una trasmissione dove poco prima si era trattato il “caso Feltri” e le contumelie ai siracusani. Sono persuaso che la Prestigiacomo volesse dire che la struttura ospedaliera è antiquata e inadeguata, ma la sintesi ( fa schifo ) forse potrebbe non aver reso l’idea e abbattersi anche sulla qualità delle prestazioni sanitarie, visti i tempi. Ma sono certo che parlasse d’altro. Il sindaco ff Italia è distante dai problemi della sanità siracusana

Lo chiama ff perché il TAR ha delegittimato le elezioni comunali ? …. FF certo è una cacofonia per un primo cittadino. Francesco Italia si impegna a svolgere il proprio ruolo ma ha la giacca sgualcita per le troppe “tirate” sul tema sanità. Non so cosa pensi davvero. A volte il ruolo anche politico dice cose diverse dagli intendimenti della persona. Di fatto è sembrato molto critico almeno all’inizio.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE

Share and Enjoy !