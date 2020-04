PINO ROSANO SCRIVE A MUSUMECI: ECCO COME EVITARE NEGLI ALBERGHI OGNI RISCHIO DI CONTAGIO

Giuseppe Rosano, presidente di Noi Albergatori Siracusa, scrive una lettera al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in vista della fase 2, con l’obiettivo di provare a programmare la ripartenza del settore turistico in tutta sicurezza: per i lavoratori e per i viaggiatori. Perciò alla lettera al governatore, Rosano ha allegato anche un “vademecum” con le misure che potrebbero essere adottate dagli operatori del settore per far sentire i turisti al riparo da eventuali rischi di contagio. Di seguito il testo della lettera:

“Gentile Presidente Musumeci,

consapevole del Suo intenso impegno di questi giorni in relazione all’emergenza sanitaria in corso, Le sottopongo la presente che ha lo scopo di presentare un’immagine rassicurante della Sicilia e per la quale chiedo la Sua cortese attenzione.

Non intendo dilungarmi sull’apporto economico generato dal comparto turismo per l’economia siciliana, di cui Lei è perfettamente cosciente.

La prospettiva di riagguantare nel corso del 2020 i successi consolidati con tanti sacrifici negli ultimi anni, sfiorando il 13% del PIL, sarebbe pura utopia.

Ma non bisogna arrendersi. Da qui le possibili soluzioni, meglio dire misure che si potrebbero adottare per ripartire.

Ripartire presto. Fare ripartire, e prestissimo, la Sicilia con il turismo, trainando anche la cultura e il patrimonio archeologico, storico e artistico.

E dovremmo farlo muovendoci in due trasversali direzioni comunicative da destinate sia agli italiani sia agli stranieri.

La prima dovrebbe caratterizzarsi nel ricordare che la Sicilia:

Risulta essere una delle regioni con pochi casi di Coronavirus rispetto alla media e alle dimensioni del territorio

Per la sua conformazione geografica, essendo un’isola, ha solo tre possibilità di accesso: la stradale su cui è possibile controllare gli ingressi di soggetti contagiati prima dell’imbarco a e da Messina; gli aeroporti vigilati dalle competenze dello Stato Italiano, e i porti dalla Guardia costiera

Gode di un clima caldo e di un mare ricco di ioni che, secondo alcuni esperti, potrebbero rappresentare un antidoto al virus

Vanta un patrimonio archeologico museale all’aperto e, con le dovute precauzione, Lei potrebbe emettere deliberazioni affinché i turisti possano visitare in tranquillità e sicurezza templi, teatri e anfiteatri delle nostre aree archeologiche.

La seconda riguarda invece la SICUREZZA.

Un turismo volto a garantire sicurezza ai viaggiatori tramite un messaggio promozionale da Lei veicolato con circostanziate prescrizioni che gli alberghi della Sicilia avranno adottato.

Un dettagliato elenco, oserei dire un vademecum, contenente il compendio di informazioni delle misure adottate dagli alberghi siciliani, dirette a fare sentire i turisti al riparo da eventuali rischi di contaminazione. In allegato, mi permetto di sottoporLe la rubricazione delle normative.

Gli albergatori, parimenti, stipuleranno un rapporto di fiducia con il cliente il quale, in caso di cancellazione della prenotazione per l’eventuale ripresentarsi del COVID 19, potrà essere l’unico soggetto a scegliere: il voucher per rimandare la vacanza o l’immediato rimborso delle anticipazioni versate.

Per dare organicità alla progettualità sopra esposta, saranno necessarie risorse finanziarie che la Regione Siciliana dovrà farsi carico di sostenere sia per veicolare il messaggio promozionale sia per mettere gli albergatori nelle condizioni di adempiere alle allegate prescrizioni.

La difficoltà maggiore dagli albergatori, al momento, è infatti rappresentata dalla mancanza di liquidità determinata dai flussi di cassa ridotti a zero. Non in grado, quindi, di sostenere i costi occorrenti per mettere gli alberghi in sicurezza, non soltanto per l’iniziale sanificazione necessaria alla riapertura degli hotel ma anche per garantire quotidianamente la sicurezza salutare alla clientela. Se il mio scritto la convincerà, sono pronto a rappresentarLe di persona i particolari delle misure di sicurezza che coinvolgeranno: alberghi, ristoranti, lidi balneari e le altre attività operanti in tutto settore turistico siciliano.

Se non vogliamo fare soccombere la Sicilia turistica, occorrere fare presto, prestissimo.

Ecco le proposte dell’associazione albergatori:

-Gli alberghi aderenti al progetto si distingueranno affiggendo la vetrofania con il logo della trinacria e la certificazione “albergo sicuro”

-Fornitura di mascherine da assicurare a tutti i lavoratori del comparto turistico siciliano, guide turistiche e tassisti compresi e ai clienti che ne faranno richiesta. Da prendere in considerazione la possibilità di contrassegnarle con il logo della trinacria e pay off Benvenuti in Sicilia

-Tunnel sanificante e controllo della temperatura da istallare in albergo, volto a monitorare l’ingresso della clientela, del personale, dei fornitori e di qualsiasi altro soggetto si introduca in albergo, senza con ciò rinunciare alla collocazione dei dispenser con gel disinfettante per le mani nelle aree considerate strategiche

-Attrezzatura e relativo compressore per ozonizzare e mantenere gli ambienti costantemente disinfettati con prodotti igienizzanti e certificati

-Al momento del check-in al cliente verrà consegnata la certificazione dell’albergo, unitamente al vademecum delle prescrizioni previste per assicurare la loro sicurezza, che qui si riassumono:

Kit anti-contagio disponibile presso la reception, da distribuire alla clientela per le loro escursioni fuori albergo

Il personale dell’albergo sarà obbligato a indossare mascherina, occhiali protettivi, guanti usa e getta e grembiule igienico protettivo

La biancheria camera e ristorante viaggerà sigillata e con la certificazione che ne attesti la sicurezza igienica

Al sedile del wc verrà applicato apposito coprisedile monouso

Eliminazione buffet breakfast sostituito con servizio in camera oppure in sala colazione ma in tavoli posti a distanza di due metri. Lo stesso per il servizio lunch e dinner

Tutta la cristalleria, porcellana e quant’altro in uso al cliente verrà disinfettato dopo l’utilizzo

I cuochi opereranno la produzione del cibo distanzianti, con visiera protettiva anti-appannamento, seguendo le normative H.A.C.C.P.

Servizio di assistenza clienti per piscina e spiaggia. Nel caso di sovraffollamento gli operatori potranno stabilire dei turni al fine di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 100 cm

Acqua corrente, sarà verificata giornalmente con le normative H.A.C.C.P. l’erogazione dell’acqua contenete la necessaria e tollerante concentrazione di disinfettante

La procedura da seguire in caso di contagio di un ospite sarà codificata con l’obbligo di restare in camera fintantoché non saranno attivate le linee guida internazionali dell’OMS.

Giuseppe Rosano

