PER 24 FAMIGLIE SIRACUSANE BATTE IL CUORE GRANDE DELLA “CURVA ANNA”

Rep: Il campionato di calcio è fermo. Lo stadio “Nicola De Simone” è chiuso come da decreto. Il cuore della Curva Anna, invece, continua a battere forte come sempre. E’ proprio in un momento delicato come questo, dove l’Italia e molti cittadini sono in ginocchio, a causa del Covid-19 che, oltre ad un gruppo che ha preferito iniziative private, il resto della Curva Anna si è unito raccogliendo fondi per chi, in questo momento, è in difficoltà. Con una somma di 720,00 euro il mondo ultras aretuso fa sentire la propria presenza e la propria vicinanza alle famiglie più bisognose. 24 buoni spesa di 30 euro più un contributo in merce, offerto dal supermercato Conad, verranno distribuiti dagli stessi ultras aretusei affinché, in un momento di sconforto e di paure, possa tornare un piccolo sorriso soprattutto ad anziani e bambini. E se il mondo del calcio è obbligatoriamente fermo sapere che il cuore ultras continua a battere per donare sorrisi infonde speranza. Perché nella mentalità di chi lo stadio lo vive quasi come una seconda casa c’è proprio la mentalità, la forza e la predisposizione di aiutare, in qualsiasi modo, il prossimo.

Un dono, quello della Curva Anna, che fa levare nel silenzio uno scandito, come durante le gare di calcio, dove la parola SIRACUSA riecheggia con forza in una città silenziosa e nell’animo dei cittadini che sperano solo di superare questo momento. Un momento che resterà inesorabilmente scritto nei libri di storia come resterà impresso il gesto che gli ultras della Curva Anna hanno fatto per la propria città.

