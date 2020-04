PEPPE ASSENZA AL SINDACO ITALIA / RISTORATORI OUT: CANCELLA TASSA DI SOGGIORNO, SUOLO PUBBLICO E TARI

Rep: Sindaco Italia, da oltre un decennio la ns città ha scelto un nuovo modello di sviluppo economico basato sulle politiche del turismo. Intorno a ciò, si sono sviluppate molte iniziative private, di siracusani cioè che hanno investito sulla ricettività e nella ristorazione. Adesso il settore si trova in una situazione di crisi non prevedibile, per cui la stagione risulta a dir poco compromessa.

Pertanto, occorrerebbe intervenire tempestivamente in favore del settore, ed a tal proposito, mi permetto di suggerire e proporre intanto l’abolizione, per almeno due anni, della tassa di soggiorno, della tassa sul suolo pubblico e della tari, quest’ultima in considerazione della chiusura, al momento e sino a quando non è dato sapere, delle attività che pertanto non producono rifiuti. Essenziale poi sarà immaginare un percorso fattivo di promozione ulteriore della ns città. Solo così si potrà dare seguito e concretezza alle numerose parole sin qui spese, in questo tempo di buio straordinario, oltre che un segno tangibile della Tua sottoscrizione alla lettera del tuo leader Calenda all’Europa. Sono queste solo alcune proposte che penso e spero saranno prese nella giusta considerazione. Non è molto, non è tutto, ma iniziamo da qui.

Giuseppe Assenza componente direzione provinciale Forza Italia

