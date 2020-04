ORTIGIA: ARRESTATO UN UOMO PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Nella notte scorsa, i Carabinieri della Stazione di Ortigia, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per maltrattamenti contro i familiari un 60enne, disoccupato e con precedenti di polizia. Nello specifico, nella giornata di ieri, l’uomo si era presentato più volte presso l’abitazione della consorte, minacciandola verbalmente. All’ennesimo episodio la donna si è rivolta ai Carabinieri che hanno immediatamente inviato una pattuglia per bloccare l’uomo. Lo stesso, già conosciuto dai militari e già denunciato più volte per le condotte di maltrattamento nei confronti della moglie, è stato individuato sotto casa della consorte ed arrestato.

Il 60enne nel passato si era già reso responsabile di numerosi atti violenti nei confronti della moglie, consistenti in aggressioni fisiche, ingiurie e minacce poste in essere per futili motivi.

Data la gravità dei fatti e la reiterazione nel tempo, dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari (in domicilio diverso da quello della moglie).

